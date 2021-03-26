زيدان مرشح لقيادة يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني تم ترشيحه لقيادة أحد أندية الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية يأن يوفنتوس الإيطالي حدد زيدان ليكون هدفه الأول لخلافة أندريا بيرلو على مقاعد البدلاء في الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ذلك جاء بعد خروج السي دة العجوز من الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي بالإضافة إلى تدهور نتائج يوفنتوس في الدوري الإيطالي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه هناك الكثير من الشكوك حول مصير زيدان مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها المدير الفني الفرنسي بتدريب فريقه السابق يوفنتوس، حيث سبق أن حاول مسئولو السيدة العجوز التعاقد مع زيدان عقب رحيله عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى.



