صدمة في الأهلي.. الكشف عن مدة غياب نجم الأحمر النهائية عن الملاعب

تحدث أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.





وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية:" إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة، وسيتم وضع ذراع حمدي فتحي في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري، من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر".





وأضاف:" حمدي فتحي يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى شهرين كاملين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات من جديد، وذلك استنادا إلى مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للألتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل".



