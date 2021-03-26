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صدمة في الأهلي.. الكشف عن مدة غياب نجم الأحمر النهائية عن الملاعب
الجمعة 26/مارس/2021 - 06:59 م
الفجر الرياضي
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تحدث أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.
وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية:" إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة، وسيتم وضع ذراع حمدي فتحي في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري، من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر".
وأضاف:" حمدي فتحي يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى شهرين كاملين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات من جديد، وذلك استنادا إلى مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للألتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل".
وأتم :" بعد اخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوصات الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجبيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة، للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية".
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