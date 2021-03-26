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شاهد.. زيارة رئيس الوزراء لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، مقطع فيديو يرصد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مستشفى سوهاج العام للاطمئنان على مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.

ورافق "مدبولي"، خلال زيارته إلى المستشفى وزيري الحصة والتضامن الاجتماعي للاطمئنان على المصابين.

وتفقد رئيس الوزراء، عدد من المرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل، قائلا: "ألف سلامة، وربنا يطمنا عليكم".

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