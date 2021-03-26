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رئيس الوزراء: علمنا بحادث سوهاج بعد وقوعه بدقائق

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنهم علموا بحادث سوهاج بعد وقوعه بدقائق، مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تحشد كل إمكانيتها للتعامل مع تداعيات الحادث، وتوجيه كل الرعاية الممكنة للمصابين، والتعرف على أسباب الحادث.

وتابع "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي "بمجرد وقوع الحادث تم فتح غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، وتم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة للتعامل مع الحادث".

وأكد أنه تم حشد كل مستشفيات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لنقل المصابين إليهم.

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