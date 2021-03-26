كاريكاتير كاريكاتير Advertisements حادث قطارى سوهاج الجمعة 26/مارس/2021 - 07:04 م عمرو عبد العاطي Advertisements حادث قطارى سوهاج أخبار تهمك مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية منذ ساعة و 16 دقيقة مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس منذ ساعتين و 11 دقيقة عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى منذ ساعة و 12 دقيقة "الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة منذ حوالي 3 ساعات عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي منذ أقل من ساعتين "مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك منذ حوالي 11 ساعة عاجل - حقيقة إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر "ليس حمدي فتحي" منذ ساعة و 21 دقيقة مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء) منذ ساعة و 18 دقيقة عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك منذ حوالي 21 ساعة ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش» منذ 40 دقيقة فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك منذ ساعتين و 13 دقيقة عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج منذ ساعتين و 39 دقيقة عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام منذ ثلث ساعة شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو) منذ حوالي 11 ساعة استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات Advertisements