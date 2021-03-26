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لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، إلى حسم صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحتاح صفقة إيرلينج هالاند إلى الكثير من الأموال من أجل ضمه، وعليه فقد قرر لابورتا التضحية بثلاثي الفريق، فيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي، من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع الهداف النرويجي.

وتقرر الاستغناء عن ديمبيلي، بعد رفضه تجديد عقده مع نادي برشلونة الذي ينتهي عام 2022، حيث أنه سيكون متاحًا بشكل مجاني في حال أصر على موقفه.

لابورتا يطمح في بناء مشروع كروي شاب جديد حول ليونيل ميسي، بالاعتماد على الصاعدين أمثال بيدري وأنسو فاتي إضافة إلى دي يونج، حسب ما أوضحت تقارير صحفية اليوم الجمعة.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن برشلونة سوف يدعم صفوفه من الصفقات المجانية بجانب التعاقد مع هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من خلال ضم إيريك جارسيا وفينالدوم إضافة إلى ديباي لتعويض بيع الثلاثي.

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هالاند لابورتا جريزمان برشلونة

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