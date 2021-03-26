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جمال بلماضي يفتح النار على مدرب زامبيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، الحكم الذي أدار المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه منتخب زامبيا 3/3 أمس الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المؤجلة إلى مطلع 2022. 

ونقلت الإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، عن صالح باي عبود، مدير الإعلام باتحاد الكرة الجزائري، قوله إن بلماضي، انتقد بشدة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، الحكم علي محمد أديلايد، من جزر القمر، مؤكدا أنه السبب في النتيجة التي آلت إليها المواجهة.

وأعطى أديلايد ركلتي جزاء لزامبيا في الدقيقتين 33 و79 ونجح المهاجم باتسون داكا، في تسجيلهما، وهو ما أثار غضب لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، واستياء كبيرا بين باقي أعضاء البعثة. 

وكشف المصدر أن بلماضي، هاجم أيضا ميلوثان سريدوجوفيتش " ميتشو"، المدير الفني لمنتخب زامبيا، بسبب قيامه بالتجسس على فريقه في المران الأخير الذي سبق المباراة، مشددا على أنه تصرف غير أخلاقي.

وحافظ منتخب الجزائر على سجله الخالي من الهزائم في 23 مباراة على التوالي، حيث تعود آخر خسارة له إلى 16 أكتوبر 2018، عندما انهزم أمام مضيفه منتخب بنين صفر / 1، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

يذكر أن المنتخب الجزائري ضمن تأهله قبل مباراة زامبيا إلى النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.

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