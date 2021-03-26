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النقل والصحة.. كيف تحركتا منذ وقوع حادث قطاري سوهاج حتى الآن؟

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تحركات عاجلة، أجرتها الحكومة المصرية بشكل عام، ووزارتا النقل، والصحة والسكان بشكل خاص، فيما يتعلق بالحادث المأساوى الذى شهدته قرية الصوامعة، التابعة لمركز طهطا، فى محافظة سوهاج، والمتمثل فى تصادم قطارين، مما أدى إلى وقوع ضحايا، بين مصابين ووفيات.

"النقل" تكشف ملابسات الحادث

فور وقوع الحادث، بادرت وزارة النقل بالكشف عن أسباب وملابسات حادث تصادم القطارين.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه فى أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفى هذه الأثناء، وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان - القاهرة سيمافور 709، واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

التحفظ على سائقى القطارين

وأعلن مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، عن أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمر بالتحفظ على سائقى القطارين المنكوبين في محافظة سوهاج.

أعداد الضحايا

للتعامل مع تداعيات الحادث، وعلاج المصابين، دفعت وزارة الصحة والسكان، بعدد من سيارات الإسعاف، كما رفعت درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، حصر أعداد ضحايا الحادث، من مصابين ووفيات.

وبحسب أحدث بيان أعلنته الوزارة، حتى كتابة هذه السطور، بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 32 مواطنا، إلى جانب إصابة 165  آخرين.

74 سيارة إسعاف

وأكدت الوزارة، أنه تم الدفع بـ74 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات طهطا، وسوهاج التعليمى، والمراغة، وسوهاج العام.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات سوهاج، وأسيوط، والأقصر، وقنا.

توفير الدم والأدوية

ونفت الوزارة، فى بيان لها، بعض المعلومات المتداولة فى عدد من وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمناشدة المواطنين بالتبرع بالدم لمصابى الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجى تم الدفع بهم كدعم طبى من المركز القومى لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

تعزيزات طبية

وتابع البيان أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت طائرة تحمل فرقا طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج.

وزيرا النقل والصحة فى موقع الحادث

فى السياق ذاته، كان وزير النقل ووزيرة الصحة والسكان، على رأس الوزراء الذين رافقوا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى موقع الحادث لزيارة المصابين، ومتابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

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