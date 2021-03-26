بهتافات " الشهيد حبيب الله" .. أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان شهيد سيناء





شيع الآلاف من أهالي عزبة النواصرة وقرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الشهيد المجند أيمن عبدالفتاح أبو ناصر غالي، مجند بقوات أمن شمال سيناء، والذي استشهد في حادث ارهابي بشمال سيناء أثناء عملية تمشيط.



وتقدم جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، المشيعين نائبًا عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،بمشاركة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بعزبة النواصرة، في جنازة عسكرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وردد المشيعون عددا من الهتافات منها " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ".



وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، لحضور مراسم دفن جثمان الشهيد،وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد.



ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد مجند " أيمن عبدالفتاح أبو ناصر غالي "مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته،راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.