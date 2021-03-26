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رجائي عطية يخاطب نقيب محامي سوهاج لتقديم الدعم في حادث القطارين

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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خاطب رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ عادل أبو الشباب، نقيب محامي سوهاج، بتشكيل فريق من المحامين، لتقديم كافة أوجه الدعم والعون للمصابين، وأسر الضحايا في حادث القطارين الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

وتابع: "في هذا الظرف الدقيق أرجو تشكيل فريق عمل من الزملاء المحامين لتقديم العون للمصابين في حادث القطارين للمصابين، وما عسى أن تحتاجه أسر الضحايا تطوعًا، ونجدة فهذه مهجة المحاماة التي تكرس نفسها وجهودها لعون كل من تلم به ضائقة باذلة كل ماتستطيعه من نجدة ورعاية والنقابة العامة تساندكم ومعكم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ازدياد حالات مصابي تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج،
إلى 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج،
وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

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