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طلب عاجل للمواطنين.. 7 رسائل جديدة من رئيس الوزراء بشأن حادثة قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أدلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعدة تصريحات مهمة بشأن حادثة قطاري سوهاج خلال المؤتمر الصحفي، أبرزها مضاعفة أرقام تعويضات للمصابين والضحايا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء:

توجيه رئاسي بنقل الحالات الحرجة الي القاهرة:

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس السيسي وجه عقب الحادث بدقائق بفتح غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الحادث، وقد تحركت سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين ونقل الجثامين، وتم توجيه كافة المستشفيات لاستقبال الحالات.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس وجه أيضا بنقل الحالات الحرجة إلى القاهرة بواسطة طائرة هليكوبتر.

مضاعفة أرقام التعويضات

وكشف الدكتور مصطفي، مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري طهطا بسوهاج.

وأوضح الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برفع قيمة التعويضات للمتوفين في الحادث إلى 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفى


ولفت إلى أنه سيتم صرف من 20 ألف إلى 40 ألف جنيه تعويضا لكل مصاب حسب طبيعة إصابته.

السكة الحديد متهالكة:

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن لسان حاله وكذلك الدولة شأن كل المصريين «إلى متى ستستمر الحوادث الخاصة بالسكة الحديد»، مشددًا على أن هذا المرفق شهد عقودا من الإهمال، وعدم التطوير والصيانة حتى وصل إلى حالة من التقادم والخطورة الشديدة.

وأضاف مدبولي،، أن مصر يتواجد بها آلاف الكيلو مترات من خطوط السكك الحديد، وأن التحكم والإدارة كانت تتم بعامل يدوي وبشري.

وتابع رئيس الوزراء، أن سيارات وعربات السكة الحديد قديمة ومتهالكة، وبعض القطارات انتهي عمرها الافتراضي، من سنوات كثيرة خلت، وواجهنا هذا الأمر طلأن المرفق يخدم يوميًا ملايين المصريين.

الدولة تنفق مليارات الجنيهات علي تطوير سكة الحديد:

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على تطوير مرفق السكة الحديد لتطويره، مؤكدا أن التحدى الكبير الذى تواجه الدولة هو تطوير المرفق وفى نفس الوقت استمراره للمواطنين.

معقابة المتسبب في حادثة قطاري سوهاج:

وأشار رئيس الوزراء الي أن الدولة سوف تشدد العقوبة علي من تسبب في تصادم القطارين قائلا:" لن نترك المتسبب فى حادث قطارى سوهاج بدون عقاب رادع".

رسالة عاجلة للمواطنين:

ووجه رئيس الوزراء رسالة للشعب المصرى، قائلا: "ليس لدينا سبيل إلا تطوير مرفق السكة الحديد.. والموضوع يستغرق وقتًا"، مضيفا: "من الوارد أن تحدث مثل هذه الحوادث.. وتطوير منظومة السكة الحديد يقلل العنصر البشرى ويقلل الحوادث".

الأسباب المتداولة غير صحيحة:

ونوه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن حادث تصادم قطاري سوهاج، وقع الساعة 12 ظهرا بمنطقة طهطا في سوهاج، لافتا إلي أن كل ما تم تداوله حول أسبابه غير صحيح.

وتابع،: "هذا المرفق شهد إهمالا علي مدى عقود كاملة، ونرصد مئات المليارات لتطوير هذا المرفق، وهذا الأمر يستغرق العديد من السنوات، وبدأنا العمل فيه منذ 4 سنوات".


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