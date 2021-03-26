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الاعلى للمستشفيات الجامعية توجه مناشدة عاجلة لأسر مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، الامين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حالة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، مشيرا إلى أن الإصابات تتراوح ما بين شديدة ومتوسطة وبسيطة.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أنه تم نقل نحو 30 حالة حتى الآن إلى مستشفى سوهاج الجامعي وتحتاج 12 حالة منهم إلى رعاية مركزة، مؤكدا أن الأطقم الطبية والمستشفيات بالمحافظة قادرة على التعامل مع المصابين.

وطالب أسر المصابين التحلي بالهدوء حتى يتمكن الأطباء والفرق الطبية من أداء واجبهم، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، لافتا إلى أن هناك 6 حالات تجرى لهم تدخلات جراحية حاليا، ويوجد 3 حالات تلقوا العلاج وغادروا المستشفى..

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