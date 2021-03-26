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بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور راجي تواضروس، توجيه فريق طبي من مستشفيات قنا، برئاسته، والدكتور بدوي المعاون، المشرف العام على الصحة بشمال قنا، إلى سوهاج للمساعدة في علاج المصابين في حادث تصادم قطاري طهطا والذي أسفر عن مصرع 32 وإصابة العشرات.


وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الفريق الطبي ضم أطباء وتمريض، ومعهم أكياس دم ومستلزمات طبية ومحاليل، توجهوا إلى مستشفيات سوهاج، للمساعدة في علاج المصابين في الحادث.


ولقد شهدت مدينة طهطا، في محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم قطاري 2011 و157، بالقرب من قرية بنهو في طهطا، وأسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.
بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج
بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج
بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج
بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج
بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج
بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج
بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج
بالصور.. موكب طبي من مستشفيات قنا لمساعدة الأطقم الطبية في سوهاج

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