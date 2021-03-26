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رئيس الوزراء: مرفق السكة الحديد شهد عقودًا من الإهمال

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،: "الحوادث الأليمة التي تواجهنا كل فترة في مرفق السكة الحديد، هقولها إني مواطن مصري قبل ما أكون رئيس للحكومة، مرفق السكة الحديد شهد عقود من الإهمال لدرجة وصلت لحالة كبيرة من التقادم والخطورة".

وتابع رئيس الوزراء: "عربات السكة الحديد قديمة ومتهالكة وانتهى العمر الافتراضي لها منذ العديد من السنوات"، لافتًا إلى أن مرفق السكة الحديد يخدم ملايين المواطنين، والدولة بدأت منذ سنوات في تطويره".

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