رئيس الوزراء: منقدرش نوقف السكة الحديد.. والخطأ وارد



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،: "رصدنا مئات المليارات لتطوير السكة الحديد، وأنفقنا مليارات أخرى".



وتابع رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي،: "المشكلة بقت في الوقت إللي إحنا عايزينه لتطوير المرفق، والتحدي الحقيقي إننا بنطور والمرفق شغال، ومنقدرش ناخد قرار إننا نوقفه".



واستكمل: "مازلنا في عملية التطوير، وما زال هناك عنصر بشري يجعل الخطأ وارد".



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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،: "الحوادث الأليمة التي تواجهنا كل فترة في مرفق السكة الحديد، هقولها إني مواطن مصري قبل ما أكون رئيس للحكومة، مرفق السكة الحديد شهد عقود من الإهمال لدرجة وصلت لحالة كبيرة من التقادم والخطورة".



وتابع رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي،: "عربات السكة الحديد قديمة ومتهالكة وانتهى العمر الافتراضي لها منذ العديد من السنوات"، لافتًا إلى أن مرفق السكة الحديد يخدم ملايين المواطنين، والدولة بدأت منذ سنوات في تطويره".

