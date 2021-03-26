كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر حتى الآن

نجح منتخب مصر في التأهل لأمم أفريقيا، وذلك بعد التعادل مع منتخب كينيا بالأمس، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.





وقاد حسام البدري منتخب مصر خلال 7 مباريات، حيث لم يتعرض للهزيمة مع الفراعنة حتى الآن، وتعادل في ثلاث مواجهات أمام كينيا مرتين وجزر القمر، وحقق المنتخب الوطني الفوز في 4 مباريات أمام بوتسوانا وليبريا وتوجو مرتين.





ويحتل منتخب مصر في صدارة تلك المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، والذي تأهل أيضآ لأمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد التعادل مع توجو سلبيا.





ويستضيف منتخب مصر نظيره جزر القمر، يوم الاثنين المقبل 29 مارس، وذلك في إطار منافسات الجولة الختامية من تصفيات أمم إفريقيا، من أجل تحديد صدارة هذه المجموعة، حيث يكفي الفراعنة التعادل فقط او الفوز.





يذكر أن حسام البدري جاء بعد رحيل المدرب السابق خافيير أجييري، والذي ودع منتخب مصر تحت قيادته كأس أمم إفريقيا الماضية من دور الثمن نهائي على ستاد القاهرة الدولي.



