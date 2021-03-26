Advertisements

كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر حتى الآن

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
 نجح منتخب مصر في التأهل لأمم أفريقيا، وذلك بعد التعادل مع منتخب كينيا بالأمس، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقاد حسام البدري منتخب مصر خلال 7 مباريات، حيث لم يتعرض للهزيمة مع الفراعنة حتى الآن، وتعادل في ثلاث مواجهات أمام كينيا مرتين وجزر القمر، وحقق المنتخب الوطني الفوز في 4 مباريات أمام بوتسوانا وليبريا وتوجو مرتين.

ويحتل منتخب مصر في صدارة تلك المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، والذي تأهل أيضآ لأمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد التعادل مع توجو سلبيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره جزر القمر، يوم الاثنين المقبل 29 مارس، وذلك في إطار منافسات الجولة الختامية من تصفيات أمم إفريقيا، من أجل تحديد صدارة هذه المجموعة، حيث يكفي الفراعنة التعادل فقط او الفوز.

يذكر أن حسام البدري جاء بعد رحيل المدرب السابق خافيير أجييري، والذي ودع منتخب مصر تحت قيادته كأس أمم إفريقيا الماضية من دور الثمن نهائي على ستاد القاهرة الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر كينيا حسام البدري جور القمر البدري

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام

منذ ساعة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

لم ينظر إلى الأشلاء.. ضبط لص يسرق متعلقات مصابى حادث قطارين سوهاج

منذ ساعة

بيان عاجل لوزير النقل أمام البرلمان بشأن حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

طلب عاجل للمواطنين.. 7 رسائل جديدة من رئيس الوزراء بشأن حادثة قطاري سوهاج

منذ 35 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بوتسوانا

4 تحديات تواجه حسام البدري في مباراة مصر وجزر القمر (تقرير)

حسام البدري يستقر على تشكيل المنتخب الوطنى أمام جزر القمر

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر بعد التعادل أمام جزر القمر

تعثر البدري يهدد مشواره مع الفراعنة وفترة التوقف الدولي الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

06:33 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها