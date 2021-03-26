وزير الكهرباء ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

نعى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ببالغ الحزن والاسى

ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة ،

سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل،

وان يحفظ مصر واهلها من كل سوء.