بعد حادث سوهاج.. رئيس الوزراء يوجه رسالة للمصريين



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة رصدت كل الموارد المالية، وتعاقدت مع شركات عالمية لتطوير السكة الحديد.



ووجه رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، رسالة للشعب، قائلًا: "بقول للشعب كلنا في ألم شديد، ولكن معندناش سبيل غير تطوير هذا المرفق".



وأكد أن الدولة تحشد كل جهودها لتطوير المرفق، ولكن المسألة تحتاج لوقت، متابعًا: "وللأسف نحن أمام احتمالات لوقوع مثل هذه الحوادث كل فترة ".

