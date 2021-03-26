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بعد حادث سوهاج.. رئيس الوزراء يوجه رسالة للمصريين
الجمعة 26/مارس/2021 - 07:26 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة رصدت كل الموارد المالية، وتعاقدت مع شركات عالمية لتطوير السكة الحديد.
ووجه رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، رسالة للشعب، قائلًا: "بقول للشعب كلنا في ألم شديد، ولكن معندناش سبيل غير تطوير هذا المرفق".
وأكد أن الدولة تحشد كل جهودها لتطوير المرفق، ولكن المسألة تحتاج لوقت، متابعًا: "وللأسف نحن أمام احتمالات لوقوع مثل هذه الحوادث كل فترة ".
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