Advertisements

بعد حادث سوهاج.. رئيس الوزراء يوجه رسالة للمصريين

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة رصدت كل الموارد المالية، وتعاقدت مع شركات عالمية لتطوير السكة الحديد.

ووجه رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، رسالة للشعب، قائلًا: "بقول للشعب كلنا في ألم شديد، ولكن معندناش سبيل غير تطوير هذا المرفق".

وأكد أن الدولة تحشد كل جهودها لتطوير المرفق، ولكن المسألة تحتاج لوقت، متابعًا: "وللأسف نحن أمام احتمالات لوقوع مثل هذه الحوادث كل فترة ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي مدبولي قطاري سوهاج وطهطا قطاري سوهاج وطهط قطاري سوهاج قطار سوهاج

أخبار تهمك

عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام

منذ أقل من ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ ساعة و 16 دقيقة

لم ينظر إلى الأشلاء.. ضبط لص يسرق متعلقات مصابى حادث قطارين سوهاج

منذ أقل من ساعة

طلب عاجل للمواطنين.. 7 رسائل جديدة من رئيس الوزراء بشأن حادثة قطاري سوهاج

منذ نصف ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيان عاجل لوزير النقل أمام البرلمان بشأن حادث قطاري سوهاج

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ 19 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وكيل "إسكان النواب": تطوير السكة الحديد يجذب استثمارات بعشرات المليارات

البرلمان يكشر عن أنيابة بالاستجواب الثاني ضد وزير النقل المُستقيل

رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بالسكة الحديد

اتفاق "مصري – ألماني" لتحديد الاحتياجات المصرية في السكة الحديد

محافظ أسوان: أعمل بقوة وعنف من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطن

لميس الحديدي تطالب بالتبرع لـ "تحيا مصر": فلوس الصدقات مش بنبقى عارفين نوديها فين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

06:33 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها