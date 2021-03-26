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عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»
الجمعة 26/مارس/2021 - 07:30 م
علي نبوي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الاستغتاء عن خدمات عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويأتي استقرار موسيماني على رحيل عدد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم حاجة الفريق إلى خدماتهم وصعوبة حصولهم على فرصة المشاركة في المباريات.
واستقر موسيماني على رحيل الرباعيي رامي ربيعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود
ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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