تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، المواعيد النهائية لمباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد.





واستقر الاتحاد الإنجليزي على أن تقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي يوم السبت 17 أبريل في الساعة 5:30 مساءً، بتوقيت جرينتش.





وتقرر إقامة مباراة نصف النهائي الأخرى بين ليستر سيتي وساوثهامبتون ستقام يوم الأحد 18 أبريل في الساعة 6:30 مساءً، بتوقيت جرينتش.



