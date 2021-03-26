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تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، المواعيد النهائية لمباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد.

واستقر الاتحاد الإنجليزي على  أن تقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي يوم السبت 17 أبريل في الساعة 5:30 مساءً، بتوقيت جرينتش.

وتقرر إقامة  مباراة نصف النهائي الأخرى بين ليستر سيتي وساوثهامبتون ستقام يوم الأحد 18 أبريل في الساعة 6:30 مساءً، بتوقيت جرينتش.

يذكر أن  مانشستر سيتي قد حقق  الفوز على إيفرتون بنتيجة 2-0، ليصل إلى نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي عقب التغلب على شيفيلد يونايتد بنفس النتيجة، وتأهل ساوثهامبتون إلى نصف النهائي عقب التغلب على بورنموث بنتيجة 3-0، فيما صعد ليستر سيتي على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1.

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نصف نهائي كأس الاتحاد مانشستر سيتي الإتحاد الإنجليزي

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