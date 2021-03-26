فضل ليلة النصف من شعبان ومظاهر إحيائها

فضل ليلة النصف من شعبان ، يحيي امسلمون في كل بقاع الأرض ليلة الـ15 من شهر شعبان والتي تبدأ من مغرب يوم الـ14 من الشهر نفسه، وتنتهي مع الفجر.





فضل ليلة النصف من شعبان





ويتساءل الكثيرون عن فضل ليلة النصف من شعبان والتي يحتفي المسلمون بها حيث تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة - بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء.





فضل ليلة النصف من شعبان وأهميته للمسلمين





وتوجد العديد من الحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن فضل ليلة النصف من شعبان وأهميتها، والتي غالبا ما ييحها المسلمون بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والتضرع بالدعاء إلى الله.





علي جمعة يوضح فضل ليلة النصف من شعبان





من جانبه، تحدث الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، عن فضل ليلة النصف من شعبان قائلاً إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن ضلالة المتاهات إلى نور الحقيقة، وبيَّن لنا ﷺ أن بعض الأماكن أفضل من بعض.





فضل ليلة النصف من شعبان ومساجد الله





وقال علي جمعة عن فضل ليلة النصف من شعبان إن الله بيَّن لنا أن مساجده في الأرض إنما هي بيوته، يذكر فيها اسم الله وحده جل شأنه، وويتلقي فيها العلم، كما أنها مكان للتكافل الاجتماعي بين المسلمين، ومكان للخلوة مع الله سبحانه وتعالى ومناجاته، و للصلاة.





مناسبة ليلة النصف من شعبان





وأشار جمعة في منشور له على حسابه الرسمي على "فيس بوك"، بمناسبة فضل ليلة النصف من شعبان إن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمان على بعض، ومن هذه الليالي الفضلى ليلة النصف من شعبان، حينما تقرر فيها الاستجابة لمناجاة سيدنا محمد "ص".





فضل ليلة النصف من شعبان وأهمية الدعاء





واستشهد جمعة حول توضيح فضل ليلة النصف من شعبان بقوله تعالى: "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا"، واستجاب الله له فوجهه إلى محل نظر الله، إلى الكعبة المشرفة، إلى المقصودة، إلى البيت الذي أرشد الله إليه الملائكة، وأرشد إليه آدم، وأرشد إليه إبراهيم، حتى يختم أنبيائه بالحبيب المصطفى.





بماذا حدث في ليلة النصف من شعبان





وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن الله فرق فى ليلة النصف من شعبان بين عصر وعصر، وبين مرحلة ومرحلة، فدخل المسلمون مرحلة جديدة في حياتهم، فتراهم بعد ما هداهم رسول الله، بإذن ربه إلى صراط مستقيم يقدرون هذه الليلة.





فضل ليلة النصف من شعبان والرزق الوفير





وأضاف: "ولذلك قال علي بن طالب رضي الله عنه فيما يرويه عن سيدنا محمد: "إن الله سبحانه وتعالى لينزل في هذه الليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من طالب فأعطيه؟".





فضل ليلة النصف من شعبان يجعلها من أفضل الليالي





وتعد فضل ليلة النصف من شعبان من أفضل الليالي لما لها من فضل كبير، لذا احرص أخي المسلم على الدعاء في هذه الليلة، وتقدم إلى الله بالنوافل وأدي قروضه على أكمل وجه.



