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الإسماعيلي ينعي ضحايا حادث قطار سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون بالنادى – يتقدمون- بخالص التعازي لضحايا حادث قطار سوهاج المأساوي والذي وقع قبل ظهر اليوم الجمعة بمنطقة طهطا في محافظة سوهاج وأسفر عن وفاة 32 مواطنا وإصابة العشرات بإصابات متفرقة.

وتوجه مسئولو النادي بخالص العزاء لأسر الضحايا ، داعين الله – عز وجل- أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا بستاد الإسماعيلية مساء يوم الثالث من إبريل المقبل بالدوري العام.

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قطار سوهاج ضحايا حادث قطار سوهاج الإسماعيلي

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