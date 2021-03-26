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"الإنتاج الثقافي" ينعى شهداء حادث تصادم قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجميع العاملين بالقطاع، شهداء الحادث الأليم لقطاري محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وقد وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بإلغاء المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة، خاصة في الصعيد، وأن تقتصر فقط علي المراسم مع وقوف جميع الفنانين دقيقة حدادا علي أرواح ضحايا الحادث.

وأصدرت الهيئة العامة للسكة الحديد، بيانًا صحفيًا، كشفت فيه تفاصيل حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج، حيث أشارت إلى أنه أثناء مسير قطار157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا بسوهاج، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وأضافت، في بيان، أنه في تمام الساعة 11.42 تجاوز قطار 2011 مكيف اسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

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