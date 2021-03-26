Advertisements

محافظ كفر الشيخ ينعي ضحايا حادث "قطاري سوهاج"

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضحايا حادث قطاري سوهاج، داعيًا الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته،وأن يحتسبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

كان قد وقع حادث تصادم اليوم الجمعة بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، ونتج عنه عددًا من الشهداء رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وعددًا من المصابين منَ الله عليهم بالشفاء في حادث تصادم القطارين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ شيخ قطاري سوهاج ضحايا قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

طلب عاجل للمواطنين.. 7 رسائل جديدة من رئيس الوزراء بشأن حادثة قطاري سوهاج

منذ 35 دقيقة

لم ينظر إلى الأشلاء.. ضبط لص يسرق متعلقات مصابى حادث قطارين سوهاج

منذ ساعة

عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام

منذ ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل لوزير النقل أمام البرلمان بشأن حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعتين و 51 دقيقة

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الأزهر الشريف ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر

محافظ قنا ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر

شيخ الأزهر ينعى ضحايا قطار سوهاج

المحرصاوى: مستشفى الأزهر بأسيوط جاهز لاستقبال مصابى حادث قطاري سوهاج

أحدهم اتهم الإخوان بالوقف وراء الحادث.. ردود أفعال العرب تجاه واقعة قطاري سوهاج

وزير الإعلام ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

06:33 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها