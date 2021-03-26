محافظ كفر الشيخ ينعي ضحايا حادث "قطاري سوهاج"



نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضحايا حادث قطاري سوهاج، داعيًا الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته،وأن يحتسبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.



كان قد وقع حادث تصادم اليوم الجمعة بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، ونتج عنه عددًا من الشهداء رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وعددًا من المصابين منَ الله عليهم بالشفاء في حادث تصادم القطارين.