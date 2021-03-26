Advertisements

لحظة وصول النائب العام لمعاينة حادث قطارين سوهاج (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
وصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من قسم شرطة طهطا بسوهاج باصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا

تنتقل النيابة العامة إلي موقع الحادث بصحبته الطبيب الشرعي وخبير في الأدلة الجنائية، ويتم معاينة الجثة وأبعاد المكان الذي حدثت به الحادث.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ازدياد حالات مصابي تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج،
إلى 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج وطهط قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج اليوم حادث قطاري سوهاج

أخبار تهمك

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ ساعة و 17 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لم ينظر إلى الأشلاء.. ضبط لص يسرق متعلقات مصابى حادث قطارين سوهاج

منذ أقل من ساعة

طلب عاجل للمواطنين.. 7 رسائل جديدة من رئيس الوزراء بشأن حادثة قطاري سوهاج

منذ نصف ساعة

بيان عاجل لوزير النقل أمام البرلمان بشأن حادث قطاري سوهاج

منذ ساعة الا ربع

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ ثلث ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام

منذ ساعة

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث تصادم قطارين بسوهاج

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

تنبيه عاجل من النائب العام بشأن حادث قطاري سوهاج

8 قرارات عاجلة من الدولة بشأن حادثة تصادم القطارين

9 تحركات عاجلة من الدولة بعد حادث قطاري سوهاج.. اعرفهم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

06:33 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها