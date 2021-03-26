لحظة وصول النائب العام لمعاينة حادث قطارين سوهاج (فيديو)

وصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.



كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من قسم شرطة طهطا بسوهاج باصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا



تنتقل النيابة العامة إلي موقع الحادث بصحبته الطبيب الشرعي وخبير في الأدلة الجنائية، ويتم معاينة الجثة وأبعاد المكان الذي حدثت به الحادث.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ازدياد حالات مصابي تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج،

إلى 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).