Advertisements

"نقل البرلمان" عن حادث قطاري سوهاج: اللجنة منعقدة حتى نصل للحقيقة ونحاسب المقصر

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
تقدم النائب علاء عايد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بالتعازي لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، منوها بأنه تم تشكيل لجنة من داخل البرلمان للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث.

وأشار "عابد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك حالة من الاستنفار من كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الحادث الأليم، مضيفا أن الحادث أليم، والبرلمان سيتابع تفاصيل الحادث لتحديد المسئول عن الحادث سياسيا.

وأكد أن البرلمان لن يأخذ بيانات أو معلومات من أي جهات غير رسمية، لافتا إلى أن لجنة النقل والمواصلات منعقدة بصفة مستمرة حتى يتم الوصول للحقيقة، ومحاسبة المقصرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ازدياد حالات مصابي تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج،
إلى 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج،
وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مجلس النواب قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج النقل

أخبار تهمك

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل لوزير النقل أمام البرلمان بشأن حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ ساعة و 21 دقيقة

طلب عاجل للمواطنين.. 7 رسائل جديدة من رئيس الوزراء بشأن حادثة قطاري سوهاج

منذ 36 دقيقة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام

منذ ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

لابورتا يُضحي بهذا الثلاثي لخطف صفقة ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لم ينظر إلى الأشلاء.. ضبط لص يسرق متعلقات مصابى حادث قطارين سوهاج

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ ساعتين

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

عاجل.. رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والصحة يصلون موقع حادث قطاري سوهاج

وزير الإعلام ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

'الأعلى للإعلام' ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

'الإعلاميين' تعزي أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

'الوطنية للصحافة' تنعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

06:33 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها