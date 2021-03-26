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بعد حريق سيارة بداخله.. محافظة القاهرة: نفق الأزهر يسير بشكل طبيعي

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الإعلامي بأسم محافظة القاهرة، أن نفق الأزهر تم فتحه بعد أن قامت الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق الذي اندلع بسيارة أجرة بداخله.



وأضاف “عوض” في تصرح خاص إلى بوابة الفجر، أنه تم فتح نفق الأزهر فى الاتجاه القادم من صلاح سالم وحتى الأوبرا، لافتا إلى أن النفق يسير بشكل طبيعى ولم يحدث به أى تلفيات.


وأكد المتحدث الإعلامى باسم محافظة القاهرة، أنه لايوجد إصابات أو وفيات، مضيفًا، أن السيارة تفحمت نتيجة اندلاع النيران بها.

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