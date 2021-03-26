تعرف على نتائج فرق بنى سويف بالجولة الثالثة بالترقى



وجاءت اهداف نجوم مصر عن طريق محمود مجدى ' ريشة ' ومحمد جمعه ومحمد روق ووائل عبد الفتاح.



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من جلال احمد وعاونه احمد صلاح ومحمد عزازى .



فيما حقق لافيينا فوز بسباعية على العدوة أحرزها وليد موهبة ' هدفين ' وايمن موكا ' هدفين ' ومحمد عصام وقاسم ربيع ومحمد خالد .

ويحل نجوم مصر ضيفا على العدوة بالجولة القادمة يوم الاثنين القادم بملعبه بمطاى بالمنيا فييما يستضيف لافيينا نظيره مغاغة بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .



ترتيب المجموعة



1- لافيينا 7 نقاط .

2 - نجوم مصر 5 نقاط .

3 - العدوة نقطتين .

4 - مغاغة نقطة .

نجح الفريق الكروى الاول بنادى نجوم مصر فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه مغاغة وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بختام الدور الاول لدورة الترقى المؤهلة لدورى القسم الثالث .