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تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا "الحوثي" تجاه مدينة نجران

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
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أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، عن تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه مدينة (نجران)، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وقال المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، وهذا يؤكد إصرار الميليشيا الحوثية على تكرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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