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وزيرة التضامن: ٢٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى و١٠ آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بصرف مساعدات عاجلة قدرها عشرون آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وعشرة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم وذلك لحين انهاء اجراءات التعويضات، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

ومن الجدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أمر، فور وقوع الحادث، بمضاعفة التعويضات المستحقة لأسر المتوفين لتصل إلى 100 الف جنيه للمتوفى وتعويض المصابين بمبالغ تتراوح بين 20 الى 40 الف جنيه تبعا لحدة الاصابة وعدد ساعات البقاء بالمستشفى، مع سرعة الصرف في خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

كما وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي، على الفور بتعبئة جهود الحمعيات الأهلية والمتطوعين وطالبت برفع حالة الطواري في إقليم وسط الصعيد والدفع بعدد من فرق الاستجابة السريعة لتوفير مهمات الاغاثة اللازمة بما يشمل المواد الغذائية وأدوات التعقيم والحماية الشخصية، بالاضافة إلى توفير أماكن لاقامة أسر المصابين من المراكز المحيطة بسوهاج ومن خارج المحافظة.

كما تقوم السيدة الوزيرة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري والأزهر الشريف والكنيسة لتوفير فرق الدعم النفسي اللازم للأسر المكلومة في مصابها وبالأخص للأطفال والنساء.

وتتوجه وزيرة التضامن الإجتماعي، بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة ‏بخالص العزاء لأسر المتوفين ضحايا الحادث، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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