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سنحاسب المقصرين والمخطئين.. رسائل رئيس الوزراء بشأن حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على التوجه إلى محافظة سوهاج، على رأس عدد من الوزراء، وذلك لزيارة مصابى حادث التصادم الذى وقع بين قطارين فى قرية الصوامعة، التابعة لمركز طهطا، ومتابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

رافق مدبولى إلى سوهاج عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ونفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

واستهل رئيس الوزراء جولته فى سوهاج، بزيارة مصابى الحادث الذين تم نقلهم إلى المستشفى التعليمى، التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، تلاها زيارة المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وجه رئيس الوزراء، رسائل عدة للمصابين، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:

- سيتم محاسبة المقصرين أو المخطئين المتسببين فى وقوع الحادث.

- وجهنا الجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

- وجهنا بتوفير أقصى رعاية صحية لكم، وتوفير الأدوية اللازمة لكل المصابين بشكل عاجل.

- تم تكليف الجهات المختصة بتزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الفور.

- مستعدون لتوفير أي مطالب، وسأتابع الأمر بنفسى.

- نتابع الحالة الصحية للمصابين أولا بأول لحين تماثلهم للشفاء تماما.

إصابة 165 شخصا ووفاة 32 آخرين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطنا، وإصابة 165 آخرين، جراء تصادم قطارى سوهاج.

وأكدت الوزارة، أنه تم الدفع بـ74 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات طهطا، وسوهاج التعليمى، والمراغة، وسوهاج العام.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات سوهاج، وأسيوط، والأقصر، وقنا.

ملابسات الحادث
وكشفت وزارة النقل عن أسباب وملابسات حادث تصادم القطارين.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه فى أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفى هذه الأثناء، وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان - القاهرة سيمافور 709، واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

النائب العام يعاين موقع الحادث

من جانبه، أمر النائب العام، المستشار حمادة الصادوى، بالتحقيق العاجل فى الحادث، وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

كما وصل النائب العام، على رأس فريق من المكتب الفنى، إلى سوهاج، لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.

وحرص النائب العام على تفقد موقع الحادث بنفسه، والاستماع إلى شهادات عدد من مسؤولى السكة الحديد، والاطمئنان على جهود إجلاء الضحايا من عربات القطارين المنكوبين.

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