"الكهرباء" تدفع بوحدات الطوارئ لمكان حادث قطاري سوهاج والمستشفيات المجاورة

دفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوحدات الطوارئ لتأمين التغذية الكهربية فى مكان الحادث والمستشفيات الواقعة فى نطاق الحادثة .





ونعى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ببالغ الحزن والاسى ‏ ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر واهلها من كل سوء.



