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تعرف على مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:53 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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تصدر اللاعب حمدي فتحي نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الكشف عن إصابته التي تعرض لها خلال مباراة كينيا.

إصابة حمدي فتحي

وأوضح الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن حمدي فتحي تعرض لكسر في عظمة "الكعبرة" خلال مباراة المنتخب المصري مع كبينا مساء أمس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

أشعة حمدي فتحي

واطلع الأهلي على الآشعة التي خضع لها حمدي فتحي بعد وصوله من نيروبي، حيث تبين إصابته بكسر قوي في عظمة الكعبرة" وليس شرخا كما كان يتداول.

مدة غياب حمدي فتحي
ومن المقرر أن يغيب نجم النادي الأهلي حمدي فتحي عن الملاعب فترة لن تقل عن ثمانية أسابيع من أجل التعافي والعودة للمشاركة من جديد.

مشاركة حمدي فتحي مع المنتخب

وتواجد حمدي فتحي برفقة أيمن أشرف مدافع الفريق الذي يعاني في معسكر المنتخب من خشونة في الركبة، وانتشرت حالة دهشة من قبل مسؤلي الأهلي، على إصرار مدرب المنتخب على ضمه.

تعرض حمدي فتحي لكسر

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن حمدي فتحي تعرض لكسر، لينفي كل ما تم تداوله من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بأن إصابة اللاعب عبارة عن شرخ في أحد عظمتي الذراع.

عودة حمدي فتحي

ومن المقرر أن يعود اللاعب حمدي فتحي إلى المشاركة في المباريات مجدداً عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب أمام كينيا وذبك بعد شهرين.

تأهل المنتخب بوجود حمدي فتحي

وتأهل المنتخب المصري بمشاركة اللاعب حمدي فتحي رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد التعادل مع كينيا بهدف لكل فريق، حيث عادت البعثة إلى القاهرة صباح اليوم.

حمدي فتحي يغيب عن مواجهة المريخ

وأكد غياب حمدي فتحي عن مباراة فريقه الأهلي أمام المريخ في الـ3 من إبريل المقبل ،في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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