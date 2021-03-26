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محافظ الجيزة ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي وقع اليوم، والذي أسفر عن وجود عدد من الوفيات والمصابين، داعياً الله أن يتغمد المتوفين برحمته وأن يحتسبهم من الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة بلحظة تطورات حادث قطاري سوهاج، وبقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، حيث أمر بموافته بتقارير عاجلة بالموقف على الأرض على مدار اللحظة.

تعليق الرئيس على الحادث اشتمل على وعد وتوعّد، حيث وعد بإنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، وقال نصًا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".

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