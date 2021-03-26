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نادي قضاة مجلس الدولة ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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نعي مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة - ببالغ الحزن والألم شهداء ومصابي الحادث الأليم الذي وقع ظهر اليوم بتصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

وتوجه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرهم، سائلًا الله أن عز وجل أن يتغمد شهدائنا بوافر رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ويؤكد النادي على أن هذه الحوادث لن تفت في عضد مصرنا الغالية وفي خطواتها الحثيثة نحو تطوير كافة مرافق الدولة، بل إنها تزيدها إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الحوادث، حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي لنادي قضاة مجلس الدولة المستشار وائل فرحات عبد العظيم، وكيل مجلس الدولة.

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