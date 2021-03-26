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تصرف مفاجيء من تيري هنري

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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وصف مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق، تيري هنري، العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن "تجاهلها سام للغاية"، وأنه سيقوم بتعطيل كل حساباته بداية من غد السبت، عقب الأحداث الأخيرة على المنصة.


ودعا مهاجم آرسنال وبرشلونة السابق، المسؤولين لضمان تنظم وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع حدوث الإساءات العنصرية والتنمر.

في بيان نشر على تويتر وإنستغرام، اليوم الجمعة، قال هنري: "مرحباً يا شباب.. بداية من صباح الغد سأقوم بإزالة حساباتي من وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن يتمكن الأشخاص في السلطة من تنظيم منصاتهم بنفس الحماس والقوة التي يفعلونها حالياً، عندما تنتهك حقوق الطبع والنشر".

وأضاف: "تجاهل الحجم الهائل للعنصرية والتنمر، وما ينتج عنه من تعذيب نفسي للأفراد، يكون ساماً للغاية، يجب أن يكون هناك قدر من المساءلة".

وتابع: "من السهل للغاية إنشاء حساب، واستخدامه في التنمر والمضايقة دون أي عواقب، ويظل مرتكب هذه الأفعال مجهول الهوية، حتى يتغير هذا، سأقوم بتعطيل حساباتي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى أن يحدث هذا قريباً".

لدى هنري، الذي ترك منصبه التدريبي في فريق مونتريال إمباكت الشهر الماضي، 2.3 مليون متابع على تويتر، و2.7 مليون متابع على إنستغرام.

وفي يوليو (تموز) الماضي، جثا اللاعب الفائز بكأس العالم على ركبته لمدة ثماني دقائق و46 ثانية، قبل مباراة إمباكت مع نيو إنغلند ريفلويوشن في الدوري الأمريكي، في موقف ضد العنصرية عقب وفاة جورج فلويد.

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