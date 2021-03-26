حوار - مدرب الفراعنة السابق: تغيرت خطتنا بسبب كأس إفريقيا.. وطاهر محمد طاهر ومصطفى محمد مستقبل مصر.. وهذه نصيحتي لصلاح

فرصة واحدة آنهت أمال الجهاز الفنى فى المنافسة على الصعود لكأس العالم بقطر 2022" بهذه الكلمات بدأ تيتو جارسيا المدرب الإسباني الذي كان يشغل المدرب العام فى الجهاز الفنى للمنتخب المصري الأول السابق والذي كان يقوده المكسيكي خافير أجيري حواره مع " الفجر الرياضي " عن فترته التدريبية فى مصر.





وكان منتخب مصر قد تعاقد مع المدرب المكسيكي خافير أجيري فى الأول من أغسطس عام 2018 من أجل الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمنافسة على الصعود لكأس العالم 2022 والمقرر إقامته فى قطر بعدما رحل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد سلسلة من النجاحات مع الفراعنة وأبرزها الصعود لمونديال روسيا.





وقال تيتو جارسيا مدرب مصر السابق فى حوار خاص لـ " الفجر الرياضي ":" تغيرت الخطة تمامًا كنا نستعد لتصفيات بطولة كأس العالم بقطر 2022، وبناء جيل جديد لمنتخب مصر قبل أن يتم الإعلان عن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضها، لتتغير الطموحات ونصبح مطالبين بالفوز باللقب".





-وداع أمام جنوب إفريقيا





ودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019 مبكرًا من دور الـ 16 على يد منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد سجله اللاعب لاروش فى الدقيقة 85 فى مفاجأة قوية لرفاق صلاح، ليقرر وقتها اتحاد الكرة رحيل الجهاز الفنى بالكامل بقيادة المكسيكي خافير أجيري.





وقال تيتو جارسيا المدرب العام للمنتخب المصري عن الخروج المبكر أمام جنوب إفريقيا:" لم نكن سيئين بل بفرصة واحدة من الذي أضاعها اللاعبين كنا بالفعل نستطيع الفوز والتغلب على جنوب إفريقيا ولكن ها هى كرة القدم بفرصة واحدة من الممكن أن يتغير كل شئ وهو ما حدث بالفعل عندما سنحت الفرصة للخصم سجل هدف فى وقت صعب وودعنا البطولة بسبب ذلك.





وأضاف:" بعد فشلنا في كأس الأمم الإفريقية، ربما يكون قرار الإقالة طبيعيًا، لكن فكرتنا وطموحاتنا كانت مستمرة حتى قطر 2022 وكُنا نقوم بتجهيز منتخب شاب لذلك ولكن ها هو ما حدث وراضي عن فترتي فى مصر، استمتعت كثيرًا".





- فترتي التدريبية فى مصر لا تنسي





وأضاف جارسيا :" لا يمكنني أن أتجاهل شيئًا حدث لي فى مصر، أتذكر كل يوم، كل تدريب، كل شارع ، أستمتع كثيرًا، وأتمنى العودة في المستقبل القريب، وبالطبع أريد خوض تجربة التدريب فى مصر، وأنا جاهز لأنني أعرف الدوري، واللاعبين، والثقافة، ولدي أفكار للتحسين مع الدوري المصري، لدي خبرة في الفوز بالبطولات، أنا لدي ثقة كبيرة في عملي ولا أتخوف من خوض تجربة مثل ذلك".









جارسيا: طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية





وتابع مدرب مصر السابق :" مصر لديها مستقبل رائع بسبب وجود لاعبين شباب على مستوي مميز من الكفاءة ويستطيعون أن يقدموا المزيد خلال الفترة المقبلة، ولديكم مستقبل رائع في مصر، هناك بعض اللاعبين الذين لديهم حاضر غير عادي ومستقبل أفضل، وهم مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي، طاهر محمد طاهر ، عمار حمدي ، محمد محمود لاعبي الأهلي، بالنسبة لي مختلفون، لكن هناك بالفعل لاعبين شباب جيدين أخرين".





وأكمل:" لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر لاعب متكامل للغاية، إنه قوي، لديه جودة عالية، تسديداته جيدة، بدنيًا مميز، لديه قدرات خاصة تهديفية دائمًا".





محمد صلاح الأفضل





وأكمل حديثه:" بكل تأكيد اللاعب المصري الأفضل هو نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولكن إذا تحدثنا عن الأفضل داخل مصر، هو طارق حامد لاعب وسط الزمالك، لاعب رائع ومذهل دائمًا.





الأهلي كان قريب من الصعود لنهائي كأس العالم للأندية





وأردف جارسيا:" النادي الأهلي المصري أحد أكبر الأندية فى العالم وليس إفريقيًا فقط، وبالطبع تابعت كأس العالم للأندية وكان الفريق قادر على الوصول للمباراة النهائية لولا مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وعلى الرغم من ذلك قدموا مباراة ممتازة فى نصف النهائي أمام بطل أوروبا وكانوا قادرين على الفوز، فريق يملك لاعبين رائعين وإمكانيات جيدة جدًا وفريق ضمن الأكثر جماهيرية فى العالم".





ويري جارسيا أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي المصري كان الأفضل فى مباراة بالميراس البرازيلي فى لقاء تحديد المركز الثالث، قائلًا:" الأهلي قدم مباراة ممتازة بالفعل أمام بالميراس البرازيلي ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق أظهر للعالم إمكانياته الرائعة خاصة فى ركلات الترجيح حسمت نتيجة اللقاء".





- اتابع الدوري المصري





وعن متابعة الدوري المصري قال:" نعم بالطبع أنا أتابع الدوري المصري، ودائمًا ما يعجبني لاعبين كثيرين، ولكن بسبب عملي لا يمكنني مشاهدة كل المباريات عن طريق التلفزيون".





علاقته بمحمد صلاح





قال فى حواره لـ الفجر الرياضي:" محمد صلاح لاعب رائع ومميز وبالطبع سعيد للغاية بتدريبه هو شخص محترم ولاعب جيد جدًا وضمن أفضل اللاعبين فى العالم".





واختتم:" عن مستقبل محمد صلاح هو رجل ذكي للغاية وسيختار الأفضل له سواء البقاء فى ليفربول أو الرحيل إلي ريال مدريد أو برشلونة لكن عن رأيي أتمنى له اللعب فى إسبانيا بالقرب مني".



