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البدري يصالح نجم المنتخب بالمشاركة أمام جزر القمر
الجمعة 26/مارس/2021 - 08:01 م
الفجر الرياضي
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يسعى حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، لامتصاص غضب محمد الننى لاعب وسط آرسنال الإنجليزى، بعد استبعاده من المشاركة الأساسية أمام كينيا.
وكشفت مصادر صحفية أن حسام البدرى تحدث مع اللاعب فى الساعات الماضية، وطالبه بتقبل وجهة نظره الفنية وعدم افتعال أزمات.
وحرص حسام البدرى على وعد لاعب وسط منتخب مصر بالمشاركة ، فى التشكيل الأساسى خلال لقاء جزر القمر، وتحديدًا بعد تعرض حمدى فتحى للإصابة.
وأكد محمد الننى لبعض المقربين منه انزعاجه بسبب عدم المشاركة الأساسية مع منتخب مصر، فى الفترة الماضية، وطالب فى وقت سابق فى الغرف المغلقة عدم الحضور من الأساس، ولكن يتمسك المدير الفنى بتواجده.
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