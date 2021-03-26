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"الصحة" تكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين في حادث سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور مصطفي الغنيم مساعد وزير الصحة للطب العلاجي إن الوزارة دفعت 105 سيارة إسعاف للتعامل مع حادث قطار سوهاج، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين والجثامين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدي البلد، اليوم الجمعة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات طهطا، المراغة، سوهاج التعليمي، سوهاج العام.

وأشار إلى أن جميع المصابين المتواجدين في العناية المركزة حالتهم مستقرة، لافتا إلى أنه يتم تقيم جميع الحالات الموجودة في المستشفيات.

وتابع مساعد وزير الصحة للطب العلاجي: "بعض الحالات المصابة قد تحتاج إلى تدخل دقيق، وسيتم إجراء جراحة لهم وهم في حالة مستقرة تماما"، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ 50 طبيب من جميع التخصصات لرعاية المصابين، معلقا: "الحمدلله تم السيطرة على الوضع في وقت قليل، وندعو لجميع المصابين بالشفاء"

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