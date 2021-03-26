مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"



وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن السفينة الجانحة ضخمة جدا حيث تصل حمولتها إلى 220 ألف طن، معلقا: "بلد عائمة"، لافتا إلى أن العاملين بقناة السويس اتخذوا الإجراءات اللازمة فور جنوح السفينة.



وأوضح أنه لابد من تخفيف وزن السفينة حتى يمكن تعويمها، مقترحا أن يتم تفريغ بعض محتويات السفينة، والاحتفاظ بها في مستوعادت حتى تتحرك السفينة.



قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانىء البحرية، إن جنوح سفينة بنمية في قناة السويس سببه شدة الرياح، وعدم قدرة المرشد على السيطرة على المركب، منوها بأن قائد السفينة هو المسئول الأول والأخير عن سلامة السفينة.