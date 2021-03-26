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مصطفى درويش يعتذر لـ هند صبري عما حدث منه ويكشف عن سبب المشكلة

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علق الفنان مصطفى درويش، على منشور الفنانة هند صبري بشأن مشاركتها في موكب نقل الموميات لملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة، موضحا أنه يحبها ولم يقصد توجيه أي رسالة توبيخ لها بل العكس من ذلك فهو يقدرها على المستوى الشخصي والفني.

وقدم الفنان مصطفى درويش، رسالة يعتذر فيها للنجمة هند صبري عما بدر منه بدون قصد، مشيرا أن ما فعله كان بدافع الغيرة على وطنه كما أنه يتمنى لها الشفاء عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب مصطفي درويش عبر موقع فيس بوك:"كلنا بنحبك والقصد مكنش أنتي بشخصك لأن احنا جمهورك وبنحبك جدا الموضوع بس الأخبار كبرته زياده أوى وحسست الناس ان أنتي بس اللي هتكوني متصدره مشهد نقل المومييات".


وتابع مصطفى درويش:"طبيعي نزعل علي بلدنا وعلي قامتنا الفنية الموجودة بيها ولو حد قال حاجه فكانت نابعه من غيرته علي بلده وده اكيد حاجه تبسطك لأنك من الناس اللي بتحب بلدها وتغير عليها وعلي أهلها القصة مش هند صبري خالص".

فيما طالب النجم مصطفى درويش بالشفاء للنجمة هندي صبري عقب إصابتها بفيروس كورونا معلقا بقول:"ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة لحبايبك وجمهورك اللي أنا واحد منهم واسف جدا لو كنت سبب اني ضايقتك الغلط غير مقصود بالمرة أنتي زميله عزيزه وانا من جمهورك.. الف سلامه يا هند".

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