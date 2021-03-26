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10 مليار دولار خسائر التجارة العالمية من تعليق الملاحة في قناة السويس لأسبوع

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
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خلصت دراسة أجرتها شركة التأمين الألمانية أليانز "Allianz" اليوم الجمعة إلى أن سفينة الحاويات التي توقف حركة المرور في قناة السويس قد تكلف التجارة العالمية ما بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار أسبوعيا.

وخلصت الدراسة التي أجرتها أكبر شركة تأمين في أوروبا أيضا إلى أن كل أسبوع يمر على هذه الحالة من التوقف يقتطع نحو 0.2% إلى 0.4% نقطة مئوية من النمو السنوي للتجارة.

وكتب معدو الدراسة "المشكلة تكمن في أن التكدس في قناة السويس هو القشة التي تقصم ظهر التجارة العالمية.

"من البداية، تطول مدد التسليم بالنسبة للموردين منذ بداية العام، وهي الآن أطول في أوروبا منها في وقت بلوغ جائحة كوفيد-19 ذروتها".

وقالت الدراسة إن الأثر السلبي على طول فترات التسليم يتضاعف في الولايات المتحدة، إذ تُستنزف المخزونات بفعل توقعات بأن حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة للتحفيز ستدعم الطلب.

كثفت قناة السويس اليوم الجهود لتحرير سفينة الحاويات الضخمة العالقة وإنهاء توقف تسبب في قفزة لأسعار الشحن في نقالات الوقود واضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.

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