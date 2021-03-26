"حصلت قبل كده".. أول تعليق لـ أحمد موسى على حادث قطار سوهاج

نعى الإعلامي أحمد موسى، ضحايا حاث قطاري سوهاج، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أمر بفتح تحقق في الحادث، ونقل المصابي بطائرات حربية إلى القاهرة، معلقا: "أنا بعزيكم وأنا عارف الوجع.. مصر كلها حزينة عشان اللي حصل".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى بلد"، اليوم الجمعة: "لن نستبق التحقيقات، النائب العام موجود حاليا في موقع الحادث، ورئيس الجمهورية أمر بفتح التحقيق ومحاسبة المتسبب فيما حدث"، معقبا: "إحنا موجوعين وزعلانين".



وأشار إلى أن أهالي طهطا تحدثوا معه، ولا يوجد في مستشفى طهطا سرير فارغ، وهذه مشكلة كبيرة ولذلك أمر الرئيس السيسي بنقل المصابين إلى القاهرة بطائرات حربية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحركت على أعلى مستوى لتضمد جراح المواطنين، معقبا: "الدولة تحركت بشكل يليق بها".



وأكمل: "هذه المنطقة أعرفها جيدا شبر-شبر، هذا المكان حدث فيه حوادث كثيرة"، معقبًا: "أنا شفت بعنية لما كنت في المدرسة وخارجين نلاقي حادثة حصلت، وإحنا نجري على المكان ده عشان نشيل وننقذ الناس.. اللي حصل النهاردة بيفكرني باللي حصل على أيامي".

