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"سلطان الطرب" جورج وسوف ينعى ضحايا حادث القطار

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب المطرب جورج وسوف، عن حزنة الشديدة لما شهد صعيد مصر من حدث تصادم القطار المتجه إلى سوهاج، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث كتب جورج وسوف في منشورة قائلاُ:" صعيد مصر في القلب، الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحي، #حادث_القطارين #حفظ_الله_مصر #جورج_وسوف".


في سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للسكة الحديد، بيانًا صحفيًا، كشفت فيه تفاصيل حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج، حيث أشارت إلى أنه أثناء مسير قطار157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا بسوهاج، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وأضافت، في بيان، أنه في تمام الساعة 11.42 تجاوز قطار 2011 مكيف اسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

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