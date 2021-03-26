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وزير عراقي يطالب الحكومة الأردنية بالاعتذار
الجمعة 26/مارس/2021 - 08:20 م
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طلب محمد الخفاجي، وزير الزراعة العراقي، اليوم الجمعة، من الحكومة الأردنية بتقديم الاعتذار، بعد وضعهم علم نظام صدام حسين على الطاولة التي كان يجلس عليها خلال زيارته الأخيرة لعمان.
وأوضح الخفاجي، في بيان صحفي، إنه "فوجئ بوجود العلم العراقي السابق، قبيل إبرام عقد مع نظيره الأردني خالد الحنيفات، ورفض التوقيع واشترط إزالته ووضع علم البلاد الحالي".
وقال: "أحمل السكرتير الثاني مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الأردن، مسؤولية هذا الخطأ، وأطالب الجانب الأردني باعتذار عما حصل".
وانتشرت صورة للعلم العراقي السابق وهو موضوع على طاولة وزير الزراعة العراقي خلال جلسة رسمية مع نظيره الأردني في العاصمة الأردنية عمان
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