نجم ريال مدريد يقترب من العودة

أنهى الدولي الإسباني داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، اليوم الجمعة، الأسبوع التدريبي للفريق، ببدء العمل على التعافي على أرضية الملعب، متخذا بذلك خطوة ثابتة نحو تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به منذ منتصف يناير الماضي.





ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عودة كارفاخال عقب دخوله لمرحلة جديدة، وهي التدريب على أرضية الملعب، وتمكن الظهير الأيمن للميرينجي من استكمال جزء من المران بجانب كل من ألبارو أودريوزولا وماريانو دياز، كما تدرب بالكرة وأصبح قريبا من العودة لديناميكية المجموعة.





ويغيب كارفاخال عن صفوف الفريق الملكي منذ 14 فبراير الماضي، بعدما تجددت إصابته من جديد خلال مواجهة فالنسيا، والتي عانى خلالها من آلام عضلية بالفخذ الأيمن.









ويستعد ريال مدريد للعودة للمباريات يوم 3 أبريل المقبل أمام إيبار في الليجا، قبل أسبوع حاسم بمواجهة ليفربول في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (6 و14 أبريل) وبرشلونة في الكلاسيكو (10 أبريل).









وينتظر زيزو حاليا موقف لاعبه الألماني توني كروس الذي اضطر لمغادرة معسكر منتخب بلاده بسبب إصابة عضلية، كما هو الأمر بالنسبة للأوروجوائي فالفيردي الذي يعاني أيضا من إصابة عضلية، وعليه قام اللاعبان بالمران داخل الصالة الرياضية بالنادي.



