كارتيرون يمتدح نجم الزمالك بعد تألقه مع نسور قرطاج

أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتألق التونسي سيف الدين الجزيري مع منتخب بلاده في مباراة ليبيا الأخيرة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي فاز فيها نسور قرطاج بخماسية مقابل هدفين.





وأكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الجزيري ظهر بمستوى جيد للغاية مع منتخب بلاده، واطمأن الجهاز الفني على اللاعب، موضحا أن الجهاز الفني للزمالك يحرص على متابعة حالة اللاعبين الدوليين في المنتخبات قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الجزيري قد نجح في تسجيل هدفين في مباراة أمس مع منتخب بلاده أمام المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.



