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كارتيرون يمتدح نجم الزمالك بعد تألقه مع نسور قرطاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 08:30 م
محمد زكي
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أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتألق التونسي سيف الدين الجزيري مع منتخب بلاده في مباراة ليبيا الأخيرة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي فاز فيها نسور قرطاج بخماسية مقابل هدفين.
وأكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الجزيري ظهر بمستوى جيد للغاية مع منتخب بلاده، واطمأن الجهاز الفني على اللاعب، موضحا أن الجهاز الفني للزمالك يحرص على متابعة حالة اللاعبين الدوليين في المنتخبات قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الجزيري قد نجح في تسجيل هدفين في مباراة أمس مع منتخب بلاده أمام المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.
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