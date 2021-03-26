بعلامة الذبح.. شاهد| فيديو على "تيك توك" لشاب يعبث بعجل أحد القطارات

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو منتشر على "تيك توك" منذ ساعات، لـ شاب يبعت بأحد القطارات رافعًا علامة الذبح بيده أمام أحد القطارات بهيئة السكة الحديد، حيث ربط البعض بين الفيديو وبين ما جرى بحادث سوهاج.





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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حادث قطاري سوهاج"،: "الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلى إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



ووجه بكشف كافة الملابسات الخاصة بحادث قطاري سوهاج، والوقوف على الأسباب، مؤكدًا أن كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمالأو بفساد أوبسواه سينال الجزاء الرادع دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.

