'الإعلاميين' تشيد بمهنية التعامل مع حادث قطاري سوهاج

تابع مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، عن كثب، الأحداث الأخيرة، وكيف تناولها الإعلام المصري.





وتقدم مجلس النقابة، بواجب العزاء ببالغ الحزن والأسى، لأسر ضحايا قطاري سوهاج، ويدعو للمصابين بسرعة الشفاء.





وأشاد مجلس النقابة، بالتغطية الإعلامية للحادث، وتواجده في قلب الحدث، ومتابعة سير التحقيقات بكامل الشفافية ولحظة بلحظة.





وأكد مجلس النقابة أن وسائل الاعلام المصرية الرسمية والخاصة (المرئية-والمسموعة)، تعاملت مع الأحداث بمهنية عالية، جعلت وسائل الإعلام العالمية، تنقل عنها سير الحدث طوال الوقت.





وأوضح مجلس النقابة أن دقة وسرعة البيانات الرسمية الصادرة عن كل الجهات حول الحادث، أتاحت المعلومات الصادقة والحقيقية، التي يسرت مهمة التغطية الإعلامية للحادث.



