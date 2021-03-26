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مدرب الزمالك يشيد بمستوى نجوم الفريق في المعسكر

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن هناك تحسنا ملحوظا في ارتفاع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة في ظل تركيز الجهاز الفني على النواحي البدنية.
أضاف نبيه أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ألغى المباراة الودية التي كان مقررا لها اليوم أمام فريق الشباب بالنادي من أجل زيادة الجرعة البدنية في التدريبات.

وشدد المدرب العام للزمالك على أن حالة لاعبي الفريق البدنية أفضل في الفترة الحالية وذلك قبل استئناف المباريات في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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